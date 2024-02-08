Федоров заявил об ухудшении ситуации на оккупированной Запорожской АЭС

Об этом заявил новоназначенный глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Чиновник обратил внимание, что ситуация на станции становится напряженнее.

По словам представителя администрации, в начале февраля россияне не допустили к исполнению обязанностей на ЗАЭС около 120 работников станции. Связано это в частности с тем, что сотрудники не захотели получить российское гражданство и паспорта.

"Именно это было причиной недопуска их для исполнения обязанностей", - пояснил Федоров.

Он подчеркнул, что такая ситуация "крайне опасна".

В этом контексте начальник ОВА отметил, что на Запорожской АЭС во время российской оккупации уже восемь раз был зафиксирован "блэкаут" из-за проблем с электропитанием, что может привести к серьезным последствиям в результате нарушения технологических процессов.

Федоров резюмировал, что чем меньше работников будут контролировать такой процесс - "тем больше будет опасность".

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации, однако недавно россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже как минимум 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.