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Федоров уверен, что Meta вскоре откроет офис в Украине

Новина українською →
Киев, Среда 27 апреля 2022 10:29
Федоров уверен, что Meta вскоре откроет офис в Украине Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров оценил возможность открытия офиса Meta (ранее Facebook) в Украине. По его мнению, это может произойти уже в ближайшее время.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Поверьте, я начинаю и заканчиваю каждый разговор с ними именно по этому вопросу. Уверен, что это (открытие офиса Meta в Украине - ред.) скоро состоится", - сказал Федоров.

Напомним, недавно в компании Meta заявили, что усилят меры по борьбе с дезинформацией Кремля о войне с Украиной.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 63-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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