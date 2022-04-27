ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Федоров упевнений, що Meta незабаром відкриє офіс в Україні

Новость на русском →
Київ, Середа 27 квітня 2022 10:29
Федоров упевнений, що Meta незабаром відкриє офіс в Україні Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оцінив можливість відкриття офісу Meta (раніше Facebook) в Україні. На його думку, це може відбутися вже найближчим часом.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Повірте, я починаю і закінчую кожну розмову з ними саме з цього питання. Впевнений, що це (відкриття офісу Meta в Україні - ред.) скоро відбудеться", - сказав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно в компанії Meta заявили, що посилять заходи щодо боротьби з дезінформацією Кремля про війну з Україною.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 63-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Михайло Федоров
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі