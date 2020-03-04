ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Федоров може зберегти посаду віце-прем'єра в новому Кабміну

Новини » Політика     04.03.2020 - 13:50
Федоров може зберегти посаду віце-прем'єра в новому Кабміну
Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Федоров подав декларацію кандидата на пост віце-прем'єра

Віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у новому Кабміні може зберегти свою посаду. Це випливає з поданої 4 березня декларації кандидата на посаду.

Згідно з поданою декларацією, доходи Федорова у 2019 році склали майже 5 млн гривень, з яких понад 250 тисяч - це зарплата в Кабміні, решта - дохід від бізнесу. При цьому його дружина за минулий рік задекларувала 11 тисяч гривень соцдопомоги.

Федоров в банку зберігає понад 460 тисяч гривень, понад 6 тис. доларів і 3 тис. євро. Крім того, у нього є 200 тис. доларів готівкою. Він також вніс до декларації будинок в Запорізькій області та дві квартири в Києві, одну з яких він орендує.

У власності Федорова знаходяться компанії ТОВ "5 Служба", ТОВ "СММСТУДІО" і частка в ТОВ "СТАДІМІР".

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що в новому Кабміні можуть залишитися Михайло Федоров, Дмитро Дубілет і Арсен Аваков.

У "Слузі народу" сьогодні вже підтвердили, що у президента Володимира Зеленського немає кандидатури на заміну Авакова.

У СН не вистачає голосів за новий склад Кабміну для голосування пакетом
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМихайло Федоров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся