Федоров розповів, куди окупанти планують "евакуйовувати" жителів Запорізької області

Мер Мелітополя повідомив, що попри обіцянки росіян "евакуйовувати" жителів окупованої Запорізької області на узбережжя Азовського моря та до Криму, щось пішло не по плану.

"За анонсами окупантів безкоштовні місця для тимчасово розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують", - розповів Федоров.

В зв'язку з цим, за даними мера, з наступного тижня окупанти організовують виїзди до російських Тюмені та Уфи.

"Евакуація" з Запорізької області

На початку травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що в 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію. Однак за кілька днів кількість міст, з яких було оголошено так звану евакуацію, збільшилась.

Пізніше в Росії повідомили, що протягом евакуації вони планують перевезти близько 70 тисяч людей.

Про те, чому гауляйтери розпочали евакуацію частини населення Запорізької області та чи справді окупанти готуються відступати з півдня можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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