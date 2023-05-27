Федоров рассказал, куда оккупанты планируют "эвакуировать" жителей Запорожской области

Мэр Мелитополя сообщил, что, несмотря на обещания россиян "эвакуировать" жителей оккупированной Запорожской области на побережье Азовского моря и в Крым, что-то пошло не по плану.

"По анонсам оккупантов бесплатные места для временного размещения эвакуированных в Крыму закончились, в Геническе осталось две базы, в Бердянске уже не предлагают", - рассказал Федоров.

В связи с этим, по данным мэра, со следующей недели оккупанты организуют выезды в российские Тюмень и Уфу.

"Эвакуация" из Запорожской области

В начале мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в 18 населенных пунктах на временно оккупированной части территории Запорожской области объявлена частичная эвакуация. Однако за несколько дней количество городов, из которых была объявлена так называемая эвакуация, увеличилось.

Позже в России сообщили, что в течение эвакуации они планируют перевезти около 70 тысяч человек.

О том, почему гауляйтеры начали эвакуацию части населения Запорожской области и действительно ли оккупанты готовятся отступать с юга, можно узнать в материале РБК-Украина.

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