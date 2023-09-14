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Федоров показав відео атаки морських дронів по кораблю РФ у Чорному морі

Четвер 14 вересня 2023 21:42
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Федоров показав відео атаки морських дронів по кораблю РФ у Чорному морі Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виклав відео роботи морського безпілотника по ворожому кораблю.

Як повідомляє РБК-Україна, відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова,операцію здійснювало Головне управління розвідки міністерства оборони.

"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу", - написав Федоров.

На кадрах можна побачити, що безпілотник у темну пору дня атакує корабель росіян. При цьому ті намагаються підбити його, однак це безуспішно. Через декілька секунд з'являється яскравий спалах.

Морські дрони

Українські морські дрони є унікальною розробкою СБУ. Їх виготовляють на підземному виробництві на території України.

Нагадаємо, у серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. Вночі 4 серпня надводний морський безпілотник атакував десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Окупанти ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Наступного дня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив пальне для російського флоту. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС.

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