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Федоров показал видео атаки морских дронов по кораблю РФ в Черном море

Четверг 14 сентября 2023 21:42
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Федоров показал видео атаки морских дронов по кораблю РФ в Черном море Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров выложил видео работы морского беспилотника по вражескому кораблю.

Как сообщает РБК-Украина, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, операцию осуществляло Главное управление разведки министерства обороны.

"Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", - написал Федоров.

На кадрах можно увидеть, что беспилотник в темное время дня атакует корабль россиян. При этом те пытаются подбить его, однако это безуспешно. Через несколько секунд появляется яркая вспышка.

Морские дроны

Украинские морские дроны являются уникальной разработкой СБУ. Их производят на подземном производстве на территории Украины.

Напомним, в августе СБУ провела две уникальные операции в Черном море. Ночью 4 августа надводный морской беспилотник атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк " в бухте Новороссийска. оккупанты еще не скоро смогут починить корабль.

На следующий день в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG, перевозившему горючее для российского флота. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС.

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