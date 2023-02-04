Федоров назвав кількість російських кібератак проти України з початку війни

"Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це понад дві тисячі за рік (після 24 лютого 2022 року - ред.). Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються, але відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак", - заявив міністр

Як пояснив Федоров, росіяни намагаються потрапити до реєстрів або ж інформаційних систем, де зберігаються персональні дані українців. Також кібератаки зазнає й енергетична система.

За словами міністра, було зафіксовано сотні кібератак проти "Дії", однак застосунок не зберігає персональні дані.

"Перед вторгненням, за 3-4 місяці, команда хакерів атакувала нас 24/7 і ми змогли попередити багато сенситивних кібератак на енергетичну сферу, на державні портали, на державні сервіси", - додав Федоров.