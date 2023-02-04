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Федоров назвал количество российских кибератак против Украины с начала войны

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила против Украины более 2 тысяч кибератак. В то же время точное количество может быть значительно больше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью Радио Свобода.

"Если мы говорим об официально зафиксированных атаках, то это более двух тысяч за год (после 24 февраля 2022 года - ред.). Но на самом деле происходит кибервойна, когда атакуются множество информационных систем. И эти атаки не фиксируются, но происходят. Поэтому мы можем говорить о гораздо большем количестве атак", - заявил министр

Как пояснил Федоров, россияне пытаются попасть в реестры или информационные системы, где хранятся персональные данные украинцев. Также кибератакам подвергается и энергетическая система.

По словам министра, было зафиксировано сотни кибератак против "Дия", однако приложение не хранит персональные данные.

"Перед вторжением, за 3-4 месяца, команда хакеров атаковала нас 24/7 и мы смогли предупредить много сенситивных кибератак на энергетическую сферу, на государственные порталы, на государственные сервисы", - добавил Федоров.

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