Федоров анонсував запуск аналогу DOGE в уряді України

В українському уряду планують запустити аналог департаменту Ілона Маска DOGE для скорочення витрат.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у соцмережі Threads.
"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, - написав Федоров.
DOGE - це назва американського департаменту, який займається скороченням бюджетних витрат і у перші місяці президентства Дональда Трампа керувався мільярдером Ілоном Маском.
Попри свою назву, DOGE не є департаментом уряду США на рівні Кабінету міністрів. Це - тимчасова урядова організація, що діє за контрактом і створена виконавчим указом президента. Вона має завершити роботу 4 липня 2026 року.
З моменту свого створення DOGE стала об'єктом значних суперечок. Критики, включно з представниками Демократичної партії, звинувачують організацію в перевищенні повноважень, називаючи її дії "захопленням", "заморожуванням" або навіть "переворотом".
Юристи наголошують на можливих порушеннях федерального законодавства, особливо в частині доступу до особистої та конфіденційної інформації. Практика DOGE з "ліквідації" агентств і перерозподілу коштів, затверджених Конгресом, була розкритикована як неконституційна, оскільки, на думку експертів, порушує статтю I Конституції США і може призвести до "конституційної кризи.
У відповідь Білий дім і представники Республіканської партії захищають DOGE та її керівництво, стверджуючи, що організація діє в повній відповідності з федеральним законодавством. Вони підкреслюють, що зусилля DOGE необхідні для модернізації федерального уряду і забезпечення ефективного використання коштів платників податків.
Нагадаємо, у травні Ілон Маск залишив DOGE. Він повідомив, що його робота як спеціального державного службовця "добігає кінця".
"Оскільки мій запланований термін як спеціального державного службовця добігає кінця, я б хотів подякувати президенту США Дональду Трампу за можливість скоротити болючі витрати. Місія DOGE з часом буде тільки зміцнюватися, оскільки вона стане способом життя всього уряду", - заявив Маск.
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