Федоров анонсировал запуск аналога DOGE в правительстве Украины

"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление, - написал Федоров.

Что такое DOGE

DOGE - это название американского департамента, который занимается сокращением бюджетных расходов и в первые месяцы президентства Дональда Трампа управлялся миллиардером Илоном Маском.

Несмотря на свое название, DOGE не является департаментом правительства США на уровне Кабинета министров. Это - временная правительственная организация, действующая по контракту и созданная исполнительным указом президента. Она должна завершить работу 4 июля 2026 года.

С момента своего создания DOGE стала объектом значительных споров. Критики, включая представителей Демократической партии, обвиняют организацию в превышении полномочий, называя ее действия "захватом", "замораживанием" или даже "переворотом".

Юристы отмечают возможные нарушения федерального законодательства, особенно в части доступа к личной и конфиденциальной информации. Практика DOGE по "ликвидации" агентств и перераспределению средств, утвержденных Конгрессом, была раскритикована как неконституционная, поскольку, по мнению экспертов, нарушает статью I Конституции США и может привести к "конституционному кризису".

В ответ Белый дом и представители Республиканской партии защищают DOGE и ее руководство, утверждая, что организация действует в полном соответствии с федеральным законодательством. Они подчеркивают, что усилия DOGE необходимы для модернизации федерального правительства и обеспечения эффективного использования средств налогоплательщиков.