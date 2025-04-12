Федоров анонсував "революцію" в екзаменах на водійські права з використанням ШІ

За його словами, зараз триває робота над цифровізацією центрів, які надають послуги водіям.

"Ми хочемо запустити, з міністром (главою МВС Ігорем Клименком, - ред) погодили, досить революційну річ, спершу буде пілотування, бета-тест такий", - розповів він.

За словами Федорова, буде можливість здавати онлайн екзамени на права, тести, теоретичну частину.

"Там використовується ШІ, який трекає модель поведінки, дуже цікаво. Також всі можливості отримати права, відправити поштою, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС", - додав міністр.

Він зазначив, що вже вдалось запустити частину послуг, але працюємо над іншими.