Федоров анонсировал "революцию" в экзаменах на водительские права с использованием ИИ

Водительские права в Украине

С начала 2025 года в Украине выдали более 37 тысяч водительских удостоверений впервые. Документ действителен два года, после чего его необходимо обменять на постоянный.

Но если начинающий за этот период нарушил ПДД более двух раз, водителю придется повторно сдавать теоретический и практический экзамены.

Отметим, что 89 стран мира украинское водительское удостоверение признают. А 44 страны (от Австралии, Алжира и Аргентины до Египта, Индии, Кипра и Лесото) требуют от водителей из Украины наличия международного удостоверения.

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