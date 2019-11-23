У Кабміні анонсували запуск електронного паспорта

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Електронний паспорт можна буде використовувати за допомогою смартфону

Найближчим часом в Україні запустять електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфону. Про це розповів міністр цифрової політики Михайло Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Федорова, уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення та техпаспорту до паспорта громадянина.

"Ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон", - пояснив він.

Глава Мінцифри додав, що запуск електронного паспорта планується на початку 2020 року.

"Я думаю, що на початку наступного року ми вже запустимо паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати якісь послуги вже по паспорту, який є вже в тебе у смартфоні", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд реалізував низку заходів, спрямованих на реалізацію оцифровування бюрократичних процедур. Зокрема, Кабмін реалізував можливість онлайн відновлення втраченого або викраденого водійського посвідчення. Уряд також схвалив проект закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян.