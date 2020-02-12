Федине вручили подозрение за угрозы Зеленскому

Фото: София Федина (prm.ua)

Федина также получила повестку на допрос

Нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине вручили подозрение за угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она заявила на брифинге под стенами Госбюро расследований, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, сегодня она получила подозрение и повестку на последующий допрос. Она также заявила, что это уголовное дело является якобы попыткой дискредитировать волонтерско-ветеранское движение.

Напомним, на этой неделе суд избрал меру пресечения Марусе Зверобой, которая является вторым фигурантом в деле об угрозах Зеленскому. Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Осенью прошлого года, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

"Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - дословно обращались к президенту Федина и Зверобой.