Федині вручили підозру через погрози Зеленському

Фото: Софія Федина (prm.ua)

Федина також отримала повістку на допит

Нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині вручили підозру за погрози президенту України Володимиру Зеленському. Про це вона заявила на брифінгу під стінами Держбюро розслідувань, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, сьогодні вона отримала підозру і повістку на наступний допит. Вона також заявила, що ця кримінальна справа є нібито спробою дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух.

Нагадаємо, на цьому тижні суд обрав запобіжний захід Марусі Звіробій, яка є другим фігурантом у справі про погрози Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Восени минулого року, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

"Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве... Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли", - дослівно зверталися до президента Федина і Звіробій.