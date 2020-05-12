Федине не продлили меру пресечения, ГБР завершило расследование

Фото: София Федина (prm.ua)

Следствие по делу об угрозах Зеленскому завершено

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине не продлили меру пресечения по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По ее словам, суд сегодня не продлил меру пресечения, поскольку истекли сроки.

"ГБР дало бумагу, досудебное следствие завершено и достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд", - отметила Федина.

Фото: постановление суда (facebook.com/sofiya.fedyna)

Напомним, на прошлой неделе Печерский районный суд Киева отказался продлевать меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которая также проходит по этому делу. Отметим, она должна была носить электронный браслет, а Федине избирали меру пресечения в виде личного обязательства.

В октябре прошлого года Федина и Зверобой в трансляции на Facebook и YouTube обсуждали разговор Зеленского с добровольцами в Золотом на Донбассе. Они также высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. В дальнейшем эти слова стали предметом уголовного дела.