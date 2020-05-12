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Федині не продовжили запобіжний захід, ДБР завершило розслідування

Новини » Політика     12.05.2020 - 17:47
Федині не продовжили запобіжний захід, ДБР завершило розслідування
Фото: Софія Федина (prm.ua)

Слідство у справі про погрози Зеленському завершено

Народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині не продовжили запобіжний захід у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За її словами, суд не продовжив запобіжний захід, оскільки закінчилися терміни.

"ДБР дало папір, досудове слідство завершено і достатньо доказів для обвинувального акта та передачі справи в суд", - зазначила Федина.

Фото: постанова суду (facebook.com/sofiya.fedyna)

Нагадаємо, минулого тижня Печерський районний суд Києва відмовився продовжувати запобіжний захід волонтерке Марусі Звіробій, яка також проходить у цій справі. Відзначимо, вона мала носити електронний браслет, а Федині обирали міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

У жовтні минулого року Федина і Звіробій у трансляції на Facebook і YouTube обговорювали розмову Зеленського з добровольцями в Золотому на Донбасі. Вони також висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. Надалі ці слова стали предметом кримінальної справи.

Теги Новини України Володимир ЗеленськийугрозыДБР
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