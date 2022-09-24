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Федерер поразкою у дуеті з Надалем завершив кар'єру в турі

Фото: Роджер Федерер у колі друзів-суперників (twitter.com/atptour)
Автор: Антон Федорців

Екс-перша ракетка світу Роджер Федерер провів останній матч у професіональній кар'єрі, поступившись у парному розряді Кубка Лейвера. Напарником легенди був одвічний опонент Рафаель Надаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Лейвера, парний розряд

Федерер/Надаль – Сок/Тіафо – 1:2 (6:4, 6:7, 9:11)

Зірковий дует програв парі американців у складі Джека Сока та Френсіса Тіафо в трьох сетах. У першій партії суперники зосередилися на власних подачах. Та у вирішальний момент Федерер і Надаль оформили брейк у десятому геймі та повели за сетами.

На старті другої партії швейцарсько-іспанський дует обмінявся брейками з американцями, встановивши на середину сету нічийний рахунок – 3:3. Далі Федерер із Надалем і пара Сок-Тіафо впевнено брали свої подачі та довели справу до тай-брейку. Але там боротьби не вийшло. Зірковий дует віддав багато сил раніше та легко здався (2:7).

А ось додаткова партія стала справжньою драмою. Досвідчені швейцарець та іспанець за рахунку 9:8 на власну користь не змогли реалізувати матч-пойнт, програли три розіграші поспіль і таки поступилися представникам збірної світу.

Швейцарський тенісист анонсував завершення професіональних виступів 15 вересня. Його насичена кар'єра розпочалася у 1999 році та гарантувала Федереру статус одного з найсильніших гравців в історії. Він здобув 103 титули ATP, зокрема 20 "Великих шоломів", і зачохлив ракетку з відсотком перемог на рівні 82%.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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Роджер ФедерерТеннисРафаэль Надаль