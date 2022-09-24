RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Федерер поражением в дуэте с Надалем завершил карьеру в туре

Фото: Роджер Федерер в кругу друзей-соперников (twitter.com/atptour)
Автор: Антон Федорцив

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер провел последний матч в профессиональной карьере, уступив в парном разряде Кубка Лейвера. Напарником легенды был извечный оппонент Рафаэль Надаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Лейвера, парный разряд

Федерер/Надаль – Сок/Тиафо – 1:2 (6:4, 6:7, 9:11)

Звездный дуэт проиграл паре американцев в составе Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо в трех сетах. В первой партии соперники сосредоточились на своих подачах. Но в решающий момент Федерер и Надаль оформили брейк в десятом гейме и повели по сетам.

На старте второй партии швейцарско-испанский дуэт обменялся брейками с американцами, установив на середину сета ничейный счет – 3:3. Затем Федерер с Надалем и пара Сок-Тиафо уверенно брали свои подачи и довели дело до тай-брейка. Но там борьбы не вышло. Звездный дуэт отдал много сил раньше и легко сдался (2:7).

А вот дополнительная партия стала настоящей драмой. Опытные швейцарец и испанец при счете 9:8 в свою пользу не смогли реализовать матч-пойнт, проиграли три розыгрыша подряд и все же уступили представителям сборной мира.

Швейцарский теннисист анонсировал завершение профессиональных выступлений 15 сентября. Его насыщенная карьера началась в 1999 году и гарантировала Федереру статус одного из сильнейших игроков в истории. Он завоевал 103 титула ATP, в том числе 20 "Больших шлемов", и зачехлил ракетку с процентом побед на уровне 82%.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роджер ФедерерТеннисРафаэль Надаль