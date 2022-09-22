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Федерер анонсував останній матч у кар'єрі в парі з одвічним опонентом

Фото: Рафаель Надаль і Роджер Федерер створили культове тенісне протистояння (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній перший номер рейтингу тенісистів-професіоналів Роджер Федерер вирішив завершити кар'єру матчем у парному розряді Кубка Лейвера. Його напарником стане Рафаель Надаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена.

Фінальний поєдинок у професіоналах швейцарець проведе 23 вересня. Попрощається з кортами легенда в дуеті з багаторічним опонентом.

"Завтра ввечері. Мій останній матч. У парі з Рафаелем Надалем", – лаконічно написав Федерер у персональному профілі.

Швейцарсько-іспанський дует протистоятиме парі американців у складі Джека Сока та Френсіса Тіафо. Федерер і Надаль виступлять у складі збірної Європи. У разі перемоги над представниками збірної світу вони принесуть своїй команді 1 очко.

Швейцарський тенісист анонсував завершення професіональних виступів 15 вересня. Його насичена кар'єра розпочалася у 1999 році та гарантувала Федереру статус одного з найсильніших гравців в історії. Він здобув 103 титули ATP, зокрема 20 "Великих шоломів", і зачохлить ракетку з відсотком перемог на рівні 82%.

Протистояння Федерер – Надаль стало сучасною класикою гри. Тенісні зірки зіграли один проти одного 40 матчів, за перемогами в яких першість здобув іспанець (24:16). Зокрема, Надаль частіше перемагав Федерера у фіналах (14:10).

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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Роджер ФедерерТеннисРафаэль Надаль