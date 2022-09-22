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Федерер анонсировал последний матч в карьере в паре с извечным оппонентом

Фото: Рафаэль Надаль и Роджер Федерер создали культовое теннисное противостояние (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший первый номер рейтинга теннисистов-профессионалов Роджер Федерер решил завершить карьеру матчем в парном разряде Кубка Лейвера. Его напарником станет Рафаэль Надаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter спортсмена.

Финальный поединок в профессионалах швейцарец проведет 23 сентября. Попрощается с кортами легенда в дуэте с многолетним оппонентом.

"Завтра вечером. Мой последний матч. В паре с Рафаэлем Надалем", – кратко написал Федерер в персональном профиле.

Швейцарско-испанский дуэт будет противостоять паре американцев в составе Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо. Федерер и Надаль выступят в составе сборной Европы. В случае победы над представителями сборной мира, они принесут своей команде 1 очко.

Швейцарский теннисист анонсировал завершение профессиональных выступлений 15 сентября. Его насыщенная карьера началась в 1999 году и гарантировала Федереру статус одного из сильнейших игроков в истории. Он завоевал 103 титула ATP, в том числе 20 "Больших шлемов", и зачехлит ракетку с процентом побед на уровне 82%.

Противостояние Федерер – Надаль стало современной классикой игры. Теннисные звезды сыграли друг против друга 40 матчей, по победам в которых первенство завоевал испанец (24:16). В частности, Надаль чаще побеждал Федерера в финалах (14:10).

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

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Роджер ФедерерТеннисРафаэль Надаль