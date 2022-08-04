Федерація шахів підтримала українця на виборах президента ФІДЕ

Українець Андрій Баришполець отримав підтримку своєї кандидатури від Шахової федерації України на виборах президента Міжнародної шахової федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook .

ФШУ підтримала українського гросмейстера на виборах очільника світових шахів. Окрім того, вітчизняні функціонери закликали федерації інших країни вчинити так само.

"На виборах, які відбудуться 7 серпня 2022 року, ФШУ віддасть свій голос кандидату в президенти ФІДЕ Андрію Баришпольцю і закликає зробити це інші федерації, які проти терору, невиправданої агресії та масового вбивства громадян України під час російського вторгнення", – йдеться в заяві федерації.

Окрім того, ФШУ анонсувала підтримку повної заборони на участь в офіційних змаганнях для російських і білоруський шахістів. Голосування з цього питання призначили на 8 серпня.

Раніше Федерація шахів України на виборах президента ФІДЕ номінувала Інала Шеріпова. Однак, на початку серпня він зняв свою кандидатуру за станом здоров'я.

Росіянин Аркадій Дворкович очолив Міжнародну шахову федерацію в 2018 році після того, як нею упродовж чверті століття керував Кірсан Ілюмжинов. Дворкович раніше був помічник Путіна та Медведєва, віце-прем'єром РФ і перебував у менеджменті низки російських держкомпаній.