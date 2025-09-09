Федерация работодателей призвала заложить в бюджет-2026 финансирование пассажирских перевозок УЗ

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к премьер-министру и профильным министерствам с призывом предусмотреть в госбюджете на 2026 год расходы на покрытие убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРУ.

В Федерации работодателей отмечают: железная дорога выполняет критически важные функции для обороны и населения, но без системной государственной поддержки ее стабильная работа оказывается под угрозой.

"Укрзализныця" ежедневно перевозит военную технику, горючее, гуманитарные грузы и личный состав ВСУ, а также обеспечивает транспортные услуги для миллионов граждан. Но такие перевозки убыточны: в пассажирском сегменте уровень доходов покрывает лишь около 40% расходов, в пригородном – менее 10%", – указали в ФРУ.

Также, по оценкам самой УЗ, более 63% ее инфраструктуры ежегодно наносит ущерб на 16 млрд грн. В 2024 году Укрзализныця получила 20 млрд грн операционной прибыли от грузовых перевозок, но большинство средств было направлено на компенсацию ущерба от пассажирских перевозок. Прогноз на 2025 год предусматривает более 22 млрд грн потерь в этом сегменте.

"В мае 2025 года правительство выделило 4,3 млрд грн на поддержку пассажирских и грузовых перевозок в военное время, к сожалению, ситуация принципиально не решена, и вопрос долгосрочной государственной поддержки УЗ чрезвычайно актуален", – подчеркнули в ФРУ.

В Федерации считают, что поддержка "Укрзализныци" из государственного бюджета – это не расходы, а инвестиция в сохранение обороноспособности, логистических цепей, экспорта, стабильности рынка труда, экономического восстановления и обеспечения общественного интереса – как в части обороноспособности страны, так и в доступных услугах по пассажирским перевозкам для населения.

Отмечается, что одноразовое дофинансирование УЗ не решает системной проблемы, ведь "Укрзализныця" осуществляет социально важные пассажирские перевозки по фиксированным нерыночно низким ценам и содержит избыточную инфраструктуру, работа которой нужна Силам обороны.

Ключевой задачей является создание предполагаемого механизма государственной поддержки УЗ. Это должны быть ежегодные расходы из госбюджета, название и направление которых будет четко связано с расходами компании от предоставления услуг по пассажирским перевозкам населению, и не заставит компанию каждый раз искать точечные непопулярные решения, как это происходило в 2025 году, считают в ФРУ.

"Именно поэтому мы предлагаем закрепить эти обязательства в формате долгосрочного меморандума (3 или более лет) между правительством Украины и АО "Укрзализныця", – подчеркнули в Федерации

Такой документ позволит гарантировать системную поддержку из бюджета, сбалансировать доходы и расходы в пассажирских перевозках, снизить финансовые риски и избежать кризиса ликвидности, а также обеспечить восстановление инфраструктуры и прогнозируемость для инвесторов.