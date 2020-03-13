Федерация работодателей просит ветировать закон "о налоговом терроре"

В Федерации работодателей Украины во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг, 12 марта, призвали правительство ветировать закон №1210. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

"Если подытожить, о чем говорили и какие рекомендации были услышаны. В первую очередь, следует срочно дать сигнал обществу, бизнесу и работодателям, что правительство слышит и понимает сложность ситуации. И прежде всего, ветировать закон №1210 - не ко времени этот закон", - написал Олейник.

Напомним, ранее Федерация работодателей уже обращалась к президенту Украины с просьбой ветировать закон №1210.

"Федерация работодателей Украины призывает президента Украины Владимира Зеленского воспользоваться своим право вето к этому закону", - подчеркнули в Федерации, выделив несколько ключевых недостатков закона, среди которых есть "потенциально коррупциогенные" и те, что "несут риски для государственного бюджета и экономического развития Украины в целом".

"Прежде всего речь идет о внедрении концепции "виновной ответственности" налогоплательщиков, по которой наличие или отсутствие вины при нарушении налогового законодательства будет определяться налоговым органом и в зависимости от этого будет применяться тот или иной размер штрафа. Такие нормы лишь спровоцируют расцвет коррупции в налоговых органах", - уверены в Федерации работодателей.

Среди недостатков закона в Федерации также отметили кардинальное (вдвое) повышение штрафных санкций и введение новых штрафов - в т.ч. за несвоевременное представление годовой финансовой отчетности.

Напомним, что кроме Федерации работодателей Украины категорически против закона №1210 выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т.ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз предпринимателей и промышленников.

В частности, в Европейской бизнес ассоциации заявили, что закон №1210 “ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными плательщиками налогов, что негативно отразится как на инвестиционном климате, так и на доходах бюджета". А в совете предпринимателей при Кабинете министров Украины закон №1210 назвали "налоговым террором".

По подсчетам экономистов, закон №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, то есть около 36-37 млрд грн. Закон ударит по многих отраслях - от металлургии (повышение ренты на железную руду) к ИТ-сектора (введение 18% налога на прибыль ИТ-компаний за рубежом).

Впрочем, несмотря на критику упомянутых инициатив со стороны украинского бизнеса и иностранных инвесторов, 16 января 2020 года закон №1210 было принято во втором чтении и в целом. 11 февраля закон был направлен на подпись президенту Украины.