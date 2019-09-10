Федерація роботодавців закликає доопрацювати зміни до Податкового кодексу

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У Федерації переконані, що законопроект №1210 потребує доопрацювання

Законопроект №1210, який передбачає зміни до Податкового кодексу, несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому. Про це йдеться у заяві Федерації роботодавців України (ФРУ) з закликом до голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева відкликати вказаний законопроект.

На думку фахівців Федерації, законопроект №1210 у запропонованій редакції потребує доопрацювання.

"В законопроекті №1210 присутня ще ціла низка питань, які потребують здійснення розрахунків та обговорень с профільними фахівцями окремих секторів економіки", - йдеться у повідомленні на сайті ФРУ.

Зокрема, серед положень, які потребують доопрацювання, фактичне впровадження оподаткування курсових різниць, введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань.

Експерти переконані, що такі зміни призведуть до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності, збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень та, як результат, уповільнять зростання економіки.

У Федерації роботодавців наполягають на необхідності доопрацювати пропонований документ із залученням фахівців інших об’єднань роботодавців для усунення положень, що можуть нанести шкоду економіці.

Нагадаємо, об'єднання підприємств "Укрметалургпром" та Федерації металургів України у листі до Державної регуляторної служби висловили занепокоєння кардинальними змінами підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничодобувних підприємств, що передбачено в законопроекті №1210.