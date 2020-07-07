Федерация работодателей настаивает на доработке изменений в Налоговый кодекс

Федерация работодателей Украины не поддерживает законопроект №2524 в редакции, предложенной ко второму чтению Комитетом ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и призывает народных депутатов доработать его вместе с бизнес-сообществом.

Об этом говорится в обращении федерации на странице в Facebook.

По мнению специалистов, некоторые положения законопроекта №2524, принятие которого имеет целью устранить недостатки действующего закона №466, действительно совершенствуют и/или переносят сроки вступления в силу отдельных действующих норм. Но, ряд положений закона №466, которые, по мнению работодателей, являются экономически необоснованными, потенциально коррупциогенными и такими, которые несут риски для экономического развития Украины в целом, остались вне поля зрения законопроекта №2524.

Среди недостатков, на которых акцентируют в Ассоциации, неравенство в налогообложении налогоплательщиков, изъятие из Налогового кодекса Украины немногочисленных инструментов поддержки переработки сырья и т.д.

В частности, вне внимания депутатов осталось внедрение применения налогообложения так называемых "конструктивных дивидендов", которые имеют негативные последствия для бизнеса, а также ставки рентной платы на железную руду и акциз на отдельные виды табачных изделий, которые несут угрозы развития целых отраслей, заявляют в Ассоциации.

Напомним, ранее эксперт экономических программ в Украинском институте будущего Даниил Монин заявил, что 30 июня во время рассмотрения Комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроекта №2524 с нарушением регламента внесены изменения к законопроекту №1210.

Ранее, председатель исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили и заместитель секретаря Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив обещали прозрачный процесс доработки законопроекта №1210 с привлечением представителей бизнес-ассоциаций.