Федерація роботодавців наполягає на доопрацюванні змін до Податкового кодексу

Федерація роботодавців України не підтримує законопроект №2524 у редакції, запропонованій до другого читання Комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, та закликає народних депутатів доопрацювати його разом із бізнес-спільнотою.

Про це йдеться у зверненні федерації на сторінці у Facebook.

На думку фахівців, деякі положення законопроекту №2524, ухвалення якого має на меті усунути недоліки діючого закону №466, дійсно вдосконалюють та/або переносять терміни набрання чинності окремих діючих норм. Але, низка положень закону №466, які, на думку роботодавців, є економічно необґрунтованими, потенційно корупціогенними та такими, що несуть ризики для економічного розвитку України у цілому, залишились поза увагою законопроекту №2524.

Серед недоліків, на яких акцентують в Асоціації, нерівність в оподаткуванні платників податків, вилучення з Податкового кодексу України нечисленних інструментів підтримки переробки сировини тощо.

Зокрема, поза увагою депутатів залишилося впровадження застосування оподаткування так званих "конструктивних дивідендів", які мають негативні наслідки для бізнесу, а також ставки рентної плати на залізну руду та акциз на окремі види тютюнових виробів, які несуть загрози розвитку цілих галузей, заявляють в Асоціації.

Нагадаємо, раніше експерт економічних програм в Українському інституті майбутнього Данило Монін заявив, що 30 червня з під час розгляду Комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики законопроекту №2524 з порушенням регламенту внесено зміни до законопроекту №1210.

Раніше, голова виконкому Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі та заступник секретаря Національної інвестиційної ради при президентові Юлія Ковалів обіцяли прозорий процес доопрацювання законопроекту №1210 із залученням представників бізнес-асоціацій.