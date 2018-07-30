Федерация легкой атлетики Украины отстранила бегуна Грабовского на полгода
Причиной дисквалификации стали высказывания спортсмена
Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на полгода дисквалифицировала бегуна Антона Грабовского. Как сообщается на официальном сайте организации, отстранение сроком 6 месяцев вступает в силу, начиная с 22 июля 2018 года.
Причиной дисквалификации называются высказывания спортсмена в адрес экипировки сборной Украины, которая предоставлена компанией ASICS. По сообщению ФЛАУ, поступок Грабовского поставил под угрозу контракт Федерации с техническим партнером и интересы легкоатлетов сборной.
На своем Youtube-канале Грабовский разъяснил ситуацию и показал сриншоты сториз в Instagram из-за которых получил отстранение.
Напомним, украинский тяжеловес Александр Пелешенко прокомментировал ситуацию с временным отстранением от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.