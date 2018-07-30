Федерація легкої атлетики України відсторонила бігуна Грабовського на півроку

Причиною дискваліфікації стали висловлювання спортсмена

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) на півроку дискваліфікувала бігуна Антона Грабовського. Як повідомляється на офіційному сайті організації, відсторонення терміном 6 місяців вступає в силу, починаючи з 22 липня 2018 року.

Причиною дискваліфікації називаються висловлювання спортсмена на адресу екіпіровки збірної України, яка надана компанією ASICS. За повідомленням ФЛАУ, вчинок Грабовського поставив під загрозу контракт Федерації з технічним партнером і інтереси легкоатлетів збірної.

На своєму Youtube-каналі Грабовський роз'яснив ситуацію і показав сріншоти сторіз в Instagram через які отримав відсторонення.

Нагадаємо, український важкоатлет Олександр Пєлєшенко прокоментував ситуацію з тимчасовим відстороненням від змагань через підозри в порушенні антидопінгових правил.