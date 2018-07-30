Федерація легкої атлетики України відсторонила бігуна Грабовського на півроку

Новини Спорт 30.07.2018 - 14:12
Фото: Антон Грабовський (instagram.com/tony.mzungu)
Фото: Антон Грабовський (instagram.com/tony.mzungu)

Причиною дискваліфікації стали висловлювання спортсмена

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) на півроку дискваліфікувала бігуна Антона Грабовського. Як повідомляється на офіційному сайті організації, відсторонення терміном 6 місяців вступає в силу, починаючи з 22 липня 2018 року.

Причиною дискваліфікації називаються висловлювання спортсмена на адресу екіпіровки збірної України, яка надана компанією ASICS. За повідомленням ФЛАУ, вчинок Грабовського поставив під загрозу контракт Федерації з технічним партнером і інтереси легкоатлетів збірної.

На своєму Youtube-каналі Грабовський роз'яснив ситуацію і показав сріншоти сторіз в Instagram через які отримав відсторонення.

 

Нагадаємо, український важкоатлет Олександр Пєлєшенко прокоментував ситуацію з тимчасовим відстороненням від змагань через підозри в порушенні антидопінгових правил.

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Теги:  легкая атлетика,  отстранение,  бег  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС