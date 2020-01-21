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Федерація футбольної історії назвала УПЛ сильнішою за російську лігу

Новини » Спорт     21.01.2020 - 12:16
Федерація футбольної історії назвала УПЛ сильнішою за російську лігу
Ілюстративне фото (shakhtar.com)

УПЛ розміщена вище РПЛ на одну позицію в рейтингу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сильнішу за російську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт IFFHS.

Так, у рейтингу Україна розташувалася на 25-му місці, "обігнавши" російську на одну позицію. У 2018 році УПЛ була на 23-й позиції, а РПЛ - на 17-й.

Крім того, вперше з 2009 року найкращим чемпіонатом визнана Англійська Прем'єр-ліга. На другій позиції в рейтингу найсильніших ліг світу розташувалася бразильська Серія A. Іспанський чемпіонат опустився на третє місце з першого в минулому році.

Раніше повідомлялося, що головний тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь названий кращим наставником вищого дивізіону чемпіонату України за підсумками 2019 року. Наставник шість разів по ходу сезону визнавався кращим в УПЛ за підсумками турів.

Нагадаємо, гравець донецького "Шахтаря" Тайсон визнаний найкращим футболістом України у 2019 році, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко став найкращим наставником. Також були названі переможці в ряді інших номінацій.

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