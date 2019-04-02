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Федерация футбола Украины дала объяснение УЕФА по делу Мораеса

Новости » Спорт    02.04.2019 - 18:19
Федерация футбола Украины дала объяснение УЕФА по делу Мораеса
Фото: Жуниор Мораес (facebook.com/UaNationalFootball_

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Федерация футбола Украины предоставила свои объяснения в Дисциплинарные органы УЕФА по делу натурализации Жуниора Мораеса. Об этом сообщил ведущий Игорь Цыганык в эфире своего шоу на FootballHub.

Теперб в международной футбольной организации изучат всю ситуацию, насобирают как можно больше фактов и примут решение.

На данном этапе все будет рассматриваться в формате переписки: принимаются объяснения, заслушиваются стороны, но при этом в УЕФА никто вызван не будет.

Касается сроков рассмотрения, то максимально оно продлится до 7 июня, когда сборная Украины будет принимать команду Сербии в отборе на Евро-2020.

 

Ранее в ФФУ заявили, что консультировались со специалистами из УЕФА и ФИФА по натурализации Мораеса.

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