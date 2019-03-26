Федерация футбола Люксембурга направит УЕФА запрос о натурализации Мораеса

Федерации футбола Люксембурга не уверена в правомерности выступлений натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом сообщает ojogo.pt.

Организация подаст в УЕФА запрос для разъяснения относительно права на участие в соревнованиях Жуниора Мораеса.

Ранее в португальских СМИ появилась информация, что Мораес не имеет права выступать за сборную Украины, поскольку не жил на территории страны непрерывно в течение пяти лет после достижения 18-летия, а лишь четыре года и восемь месяцев.

Отмечалось, что максимально строгое наказание в таком случае - присуждение сборной Украины поражений в матчах, в которых Мораес принял участие, - это две игры отбора Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

В Федерации футбола Украины заявили, что натурализация была осуществлена согласно нормам законодательства.