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Федерация футбола Люксембурга направит УЕФА запрос о натурализации Мораеса

Новости » Спорт    26.03.2019 - 19:02
Федерация футбола Люксембурга направит УЕФА запрос о натурализации Мораеса
Фото: Шевченко и Мораес (ffu.ua)

Второй соперник хочет технического поражения для команды Шевченко

Федерации футбола Люксембурга не уверена в правомерности выступлений натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом сообщает ojogo.pt.

Организация подаст в УЕФА запрос для разъяснения относительно права на участие в соревнованиях Жуниора Мораеса.

Ранее в португальских СМИ появилась информация, что Мораес не имеет права выступать за сборную Украины, поскольку не жил на территории страны непрерывно в течение пяти лет после достижения 18-летия, а лишь четыре года и восемь месяцев.

Отмечалось, что максимально строгое наказание в таком случае - присуждение сборной Украины поражений в матчах, в которых Мораес принял участие, - это две игры отбора Евро-2020 с Португалией и Люксембургом. 

В Федерации футбола Украины заявили, что натурализация была осуществлена согласно нормам законодательства.

Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу Португалия и Украина разошлись ничьей в матче отбора к Евро-2020
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