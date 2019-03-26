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Федерація футболу Люксембургу направить УЄФА запит про натуралізацію Мораеса

Новини » Спорт    26.03.2019 - 19:02
Федерація футболу Люксембургу направить УЄФА запит про натуралізацію Мораеса
Фото: Шевченко і Мораес (ffu.ua)

Другий суперник хоче технічної поразки для команди Шевченко

Федерації футболу Люксембургу не впевнена в правомірності виступів натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса за збірну України. Про це повідомляє ojogo.pt.

Організація подасть в УЄФА запит для роз'яснення щодо права на участь в змаганнях Жуніора Мораеса.

Раніше в португальських ЗМІ з'явилася інформація, що Мораес не має права виступати за збірну України, оскільки не жив на території країни безперервно протягом п'яти років після досягнення 18-річчя, а лише чотири роки і вісім місяців.

Зазначалось, що максимально суворе покарання у такому випадку - присудження збірній України поразок в матчах, в яких Мораес взяв участь, - це дві гри відбору Євро-2020 з Португалією і Люксембургом.

У Федерації футболу України заявили, що натуралізація була здійснена відповідно до норм законодавства.

Збірна України вирвала перемогу у Люксембургу завдяки автоголу Португалія та Україна розійшлися нічиєю у матчі відбору до Євро-2020
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