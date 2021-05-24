Федерация футбола Литвы отменила матч юношеских сборных Литвы и Беларуси в Минске
Федерация футбола Литвы (ФФЛ) отказалась от проведения товарищеского матча между юношескими сборными Литвы и Беларуси, который был запланирован на 8 июня в Минске. Причиной в ФФЛ назвали инцидент с самолетом компании Ryanair.
Об этом решении ФФЛ сообщила на своем сайте.
"Запланированный на июнь товарищеский матч юношеской сборной Литвы (U-21) со сверстниками из Белоруссии отменен", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что юношеская сборная Литвы по футболу должна была встретиться со своими белорусскими сверстниками 8 юиня в Минске. "Но после воскресных событий, когда пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был посажен в Минске, матч был отменен по соображениям безопасности", - подчеркнули в федерации.
При этом указывается, что 16 ноября мужская сборная Литвы должна была провести контрольной матч с футболистами из Беларуси. "Судьба встречи пока не решена", - уточнили в ФФЛ.
Напомним, инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича произошел вечером 23 мая. Ответ действия беларусских властей будут рассматривать на сегодняшнем заседании Совета Европы. По информации Bloomberg, Евросоюз может прекратить наземное транспортное сообщение с Беларусью.
Кроме того, Эстония предложила вынести ситуацию с самолетом Ryanair на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Добавим, после инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не пересекали воздушное пространство Беларуси.