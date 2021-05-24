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Федерація футболу Литви скасувала матч юнацьких збірних Литви та Білорусі в Мінську

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Вільнюс, Понеділок 24 травня 2021 16:41
Федерація футболу Литви скасувала матч юнацьких збірних Литви та Білорусі в Мінську Фото: юнацька збірна з футболу Литви (lff.lt)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федерація футболу Литви (ФФЛ) відмовилася від проведення товариського матчу між юнацькими збірними Литви та Білорусі, який був запланований на 8 червня в Мінську. Причиною у ФФЛ назвали інцидент з літаком компанії Ryanair.

Про це рішенні ФФЛ повідомила на своєму сайті.

"Запланований на Червень товариський матч юнацької збірної Литви (U-21) з однолітками з Білорусії скасований", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що юнацька збірна Литви з футболу повинна була зустрітися зі своїми білоруськими однолітками 8 червня в Мінську. "Але після недільних подій, коли пасажирський літак, що летів до Вільнюса, був посаджений в Мінську, матч був скасований з міркувань безпеки", - підкреслили у Федерації.

При цьому вказується, що 16 листопада чоловіча збірна Литви повинна була провести контрольний матч з футболістами з Білорусі. "Доля зустрічі поки не вирішена", - уточнили у ФФЛ.

Нагадаємо, інцидент з літаком Ryanair і затриманням опозиціонера Романа Протасевича стався ввечері 23 травня. Відповідь дії білоруською влади розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні Ради Європи. За інформацією Bloomberg, Євросоюз може припинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Крім того, Естонія запропонувала винести ситуацію з літаком Ryanair на обговорення Ради Безпеки ООН.

Додамо, після інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не перетинали повітряний простір Білорусі.

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