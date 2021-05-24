Федерація футболу Литви скасувала матч юнацьких збірних Литви та Білорусі в Мінську

Федерація футболу Литви (ФФЛ) відмовилася від проведення товариського матчу між юнацькими збірними Литви та Білорусі, який був запланований на 8 червня в Мінську. Причиною у ФФЛ назвали інцидент з літаком компанії Ryanair .

Про це рішенні ФФЛ повідомила на своєму сайті.

"Запланований на Червень товариський матч юнацької збірної Литви (U-21) з однолітками з Білорусії скасований", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що юнацька збірна Литви з футболу повинна була зустрітися зі своїми білоруськими однолітками 8 червня в Мінську. "Але після недільних подій, коли пасажирський літак, що летів до Вільнюса, був посаджений в Мінську, матч був скасований з міркувань безпеки", - підкреслили у Федерації.

При цьому вказується, що 16 листопада чоловіча збірна Литви повинна була провести контрольний матч з футболістами з Білорусі. "Доля зустрічі поки не вирішена", - уточнили у ФФЛ.