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Федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан

Фото: фехтувальник Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Харлан буде допущена до командних змагань на чемпіонаті світу в Мілані, які є вирішальними для кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

FIE підкорилася заклику МОК, який втрутився в ситуацію після скандалу і попросив розуміння для українських спортсменів.

У Федерації врахували, що українська фехтувальниця діяла згідно з COVID-протоколом, який актуальний на ЧС-2023. Харлан мала право не тиснути руку суперниці. Їй достатньо було торкнутися клинком.

Скандал із Харлан

Під час перемоги над росіянкою Ганною Смирновою Харлан відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Замість цього спортсменка поспілкувалася із суперницею, після чого покинула майданчик. "Нейтральна" фехтувальниця залишилася і зажадала дискваліфікації Ольги.

Судді зі свого боку відхилили протест російської фехтувальниці, проте наступний поєдинок Харлан проти болгарки Ілієвої вже не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували спортсменку за неповагу до опонентки із РФ.

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Ольга Харлан