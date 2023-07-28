RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан

Фото: фехтовальщица Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить на чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

Харлан будет допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира в Милане, которые являются решающими для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

FIE подчинилась призыву МОК, который вмешался в ситуацию после скандала и попросил понимания для украинских спортсменов.

В Федерации учли, что украинская фехтовальщица действовала согласно COVID-протоколу, который актуален на ЧМ-2023. Харлан имела право не давить руку соперницы. Ей достаточно было коснуться клинком.

Скандал с Харлан

Во время победы над россиянкой Анной Смирновой Харлан отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. Вместо этого спортсменка пообщалась с соперницей, после чего покинула площадку. "Нейтральная" фехтовальщица осталась и потребовала дисквалификации Ольги.

Судьи со своей стороны отклонили протест российской фехтовальщицы, однако следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Харлан