Федерація боксу України оголосила про вступ до World Boxing: що це значить

Федерація боксу України (ФБУ) офіційно стала частиною World Boxing – нової глобальної боксерської організації, що претендує, зокрема, на проведення змагань у рамках Олімпійських ігор.
У лютому 2025 року ФБУ офіційно вийшла зі складу Міжнародної асоціації боксу (IBA). Ще раніше, 9 вересня 2024 року, вона подала заявку на вступ до World Boxing.
3 вересня рада директорів World Boxing схвалила заявку ФБУ. Це відкрило для вітчизняних спортсменів двері до всіх турнірів під егідою організації: зокрема, чемпіонатів та Кубків світу, а в перспективі – і Олімпійських ігор.
Рішення було ухвалене напередодні першого чемпіонату світу під егідою World Boxing, що стартує 4 вересня в Ліверпулі. Українська збірна була допущена до змагань ще до офіційного вступу ФБУ в організацію: у ЧС візьмуть участь 20 українських боксерів – у змаганнях чоловіків та жінок.
IBA, що історично опікувалася аматорським боксом на Олімпіадах, була відсторонення від організаторської ролі на Іграх у 2019 році. А в 2023-му її остаточно позбавили членства в Міжнародному олімпійському комітеті.
Підставою стали звинувачення організації у фінансових, суддівських та етичних проблемах.
IBA стала однією з перших міжнародних федерацій, що зняла санкції з представників Росії та Білорусі. Вже у жовтні 2022 року організація повернула спортсменів країн до змагань з власними прапорами та виконанням гімнів під час нагородження, назвавши це "політичним нейтралітетом".
Зазначимо, що IBA з 2020 року очолює росіянин Умар Кремльов, якого пов'язують з президентом РФ Путіним. Він переніс більшу частину діяльності федерації зі Швейцарії до Росії. Єдиним офіційним спонсором IBA залишається російська корпорація "Газпром".
Внаслідок відсторонення IBA, МОК самостійно займався організацією відбору та проведенням боксерських змагань у Токіо-2020 та Парижі-2024.
А змагання з боксу на наступних Іграх у Лос-Анджелесі-2028 взагалі опинилися під загрозою. МОК заявив, що бокс можуть виключити з програми Олімпіади, якщо не буде організована нова загальновизнана керівна федерація. Саме з цією метою у 2023 році створили World Boxing.
Незважаючи на опір та закулісні ігри IBA, нова організація активно перебирає на себе домінантну роль у аматорському боксі. Зараз до її складу входять понад 120 національних федерацій.
А в березні 2025 року МОК офіційно включив бокс до програми Олімпійських ігор-2028.
