ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, как Федерация бокса поддерживала Усика во время боя-реванша с Джошуа

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 19:28
Стало известно, как Федерация бокса поддерживала Усика во время боя-реванша с Джошуа Фото: Александр Усик (слева) и Николай Удянский (справа) (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Вице-президент Федерации бокса Украины Николай Удянский рассказал, как федерация поддерживала украинского боксера Александра Усика во время поединка с Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федерацию в Telegram.

"Александр Усик доказал всему миру, что Украина побеждает и будет побеждать! Раньше это нам доказывали братья Кличко и многие другие наши спортсмены! Победа Александра Усика стала замечательным подарком Украине ко Дню Независимости. Федерация гордится нашими героями-чемпионами и делает все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия для профессионального развития", - заявил президент федерации Кирилл Шевченко.

Стало известно, как Федерация бокса поддерживала Усика во время боя-реванша с Джошуа

Президент Федерации бокса Кирилл Шевченко (третий слева), вице-президент Александр Манчак (в центре), советник президента федерации Геннадий Николайчук (второй справа)

В свою очередь, вице-президент Федерации бокса Николай Удянский, который тоже приехал в Саудовскую Аравию, заявил, что плодотворным является сотрудничество с Александром Усиком не только в спорте, но и в бизнесе.

"Искренне поздравляю Александра с победой, мы очень счастливы и были уверены в его победе! Приятно, что нас связывает не только любовь к боксу, но и деловые отношения. Важно поддерживать друг друга во всем, и тогда успех обеспечен", - подчеркнул Удянский.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа после 12 раундов боя с раздельным решением судей. Один из них поддержал британца, а двое других - Усика. Украинский чемпион успешно защитил четыре чемпионских пояса, да еще и забрал вакантный титул The Ring.

Накануне боя Усик объявил о сотрудничестве с криптобиржей QMALL, которую основали украинские IT-специалисты Николай Удянский и Богдан Прилепа. Чемпион-тяжеловес стал амбассадором QMALL.

Контракт между боксером и криптобиржей был подписан 13 августа в ОАЭ. Партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение