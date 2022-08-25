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Стало відомо, як Федерація боксу підтримувала Усика під час бою-реваншу з Джошуа

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Четвер 25 серпня 2022 19:28
Стало відомо, як Федерація боксу підтримувала Усика під час бою-реваншу з Джошуа Фото: Олександр Усик (зліва) та Микола Удянський (справа) (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Віце-президент Федерації боксу України Микола Удянський розповів, як федерація підтримувала українського боксера Олександра Усика під час поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федерацію у Telegram.

"Олександр Усик довів усьому світу, що Україна перемагає і буде перемагати! Раніше це нам доводили брати Клички та багато інших наших спортсменів! Перемога Олександра Усика стала чудовим подарунком Україні до Дня Незалежності. Федерація пишається нашими героями-чемпіонами і робить усе можливе, аби забезпечити їм гідні умови для професійного розвитку", - заявив президент федерації Кирило Шевченко.

Стало відомо, як Федерація боксу підтримувала Усика під час бою-реваншу з Джошуа

Президент Федерації боксу Кирило Шевченко (третій зліва), віце-президент Олександр Манчак (в центрі), радник президента федерації Геннадій Николайчук (другий справа)

Своєю чергою, віце-президент Федерації боксу Микола Удянський, який теж приїхав до Саудівської Аравії, заявив, що плідною є співпраця з Олександром Усиком не лише у спорті, але й у бізнесі.

"Щиро вітаю Олександра з перемогою, ми дуже щасливі та були впевнені у його перемозі! Приємно, що нас пов'язує не лише любов до боксу, а й ділові стосунки. Важливо підтримувати одне одного у всьому, і тоді успіх забезпечений", - наголосив Удянський.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа після 12 раундів за роздільним рішенням суддів. Один із них підтримав британця, а двоє інших - Усика. Український чемпіон успішно захистив чотири чемпіонські пояси та ще й забрав вакантний титул The Ring.

Напередодні бою Усик оголосив про співпрацю з криптобіржею QMALL, яку заснували українські IT-фахівці Микола Удянський та Богдан Прилепа. Чемпіон-важковаговик став амбасадором QMALL.

Контракт між боксером та криптобіржею був підписаний 13 серпня в ОАЕ. Партнерство розраховане на довгострокову перспективу.

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Олександр Усик Бокс
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