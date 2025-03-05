Федеральних службовців США будуть звільняти за опір політиці Трампа

Посилаючись на свій "мандат на сміливі та глибокі зміни", президент виступив проти нормативних актів та схвалення боргових зобов'язань, які уповільнюють роботу федерального уряду.

Він заявив, що "сотні тисяч федеральних службовців... не з'явилися на роботі", адже його адміністрація наказала скасувати правила епохи COVID, що передбачають більшу гнучкість.

"Моя адміністрація відвоює владу у непідзвітної бюрократії, та ми знову відновимо справжню демократію в Америці. І будь-який федеральний бюрократ, який чинитиме опір цим змінам, буде негайно усунутий з посади. Тому що ми "осушуємо болото". Це дуже просто. І дні правління необраних бюрократів закінчилися", - сказав Трамп.