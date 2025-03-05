Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа

Президент Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политики его администрации. Он также отметил, что правление неизбранных бюрократов закончилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Трампа в Конгрессе США.
Ссылаясь на свой "мандат на смелые и глубокие изменения", президент выступил против нормативных актов и одобрения долговых обязательств, которые замедляют работу федерального правительства.
Он заявил, что "сотни тысяч федеральных служащих... не появились на работе", ведь его администрация приказала отменить правила эпохи COVID, предусматривающие большую гибкость.
"Моя администрация отвоюет власть у неподотчетной бюрократии, и мы снова восстановим настоящую демократию в Америке. И любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим изменениям, будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы "осушаем болото". Это очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов закончились", - сказал Трамп.
В конце января администрация президента Дональда Трампа сформировала Офис управления персоналом (Office of Personnel Management, OPM). Его возглавил миллиардер Илон Маск.
Задачей ведомства стало сокращение штата гражданских госслужащих, которых в США насчитывается 2,2 миллиона человек.
В частности, Трамп обратился с письмами к федеральным служащим с требованием до сентября 2025 года немедленно уволиться и получить зарплату. Большинство служащих бойкотировали такое требование.
Также президент запустил процесс возвращения в офисы госслужащих, работающих дистанционно на дому.
Кроме того, федеральным служащим, которых не уволили, обязали присылать отчеты о проделанной работе за прошедшую неделю.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.