ФДМУ анонсував "місяць великої приватизації": коли пройдуть аукціони по ОПЗ та "Сумихімпрому"
Фонд державного майна України (ФДМУ) визначив жовтень 2026 року ключовим місяцем для відновлення великої приватизації. Протягом місяця планується провести чотири масштабні аукціони з продажу державних та санкційних підприємств.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.
Головне:
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Жовтень стане місяцем великої приватизації – Фонд держмайна проведе чотири аукціони.
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Серія торгів стартує 13 жовтня. В цей день виставлять "Сумихімпром", а 19 жовтня – Одеський припортовий завод.
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Аукціони на продаж санкційних активів відбудуться 20 жовтня: "Мотордеталь-Конотоп" та Демурінський ГЗК будуть торгуватися одночасно.
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Річний план надходжень від приватизації вже виконано на 63% за рахунок малої приватизації.
За словами Дмитра Наталухи, жовтень справді стане місяцем великої приватизації:
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13 жовтня фонд виставляє на продаж "Сумихімпром";
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19 жовтня – ОПЗ;
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20 жовтня – одразу два санкційні активи, "Мотордеталь-Конотоп" і Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.
Засідання аукціонних комісій щодо визначення точних умов та параметрів жовтневих торгів стартували у другій половині липня.
Голова ФДМУ уточнив, що аукціони з продажу санкційних підприємств спочатку проходитимуть за системою англійського аукціону – тобто виключно на підвищення ціни.
Якщо учасники не з'являться, перший аукціон вважатиметься таким, що не відбувся, і оголосять повторні торги – вже на пониження, з початковим дисконтом 50% від стартової ціни.
Мінфін і уряд поставили перед ФДМУ завдання забезпечити у 2026 році 2 млрд грн надходжень від приватизації до бюджету.
За словами голови фонду, план уже виконано на 63% – 1,26 млрд грн вдалося отримати завдяки малій приватизації.