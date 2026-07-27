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ФГИ анонсировал "месяц большой приватизации": когда пройдут аукционы по ОПЗ и "Сумыхимпрому"

11:46 27.07.2026 Пн
2 мин
Фонд госимущества определил октябрь ключевым месяцем возобновления крупной приватизации. На торги выставят сразу четыре крупных актива
aimg Александр Бердинских aimg Олег Хомчук
ФГИ анонсировал "месяц большой приватизации": когда пройдут аукционы по ОПЗ и "Сумыхимпрому" ФГИУ выставит "Сумыхимпром" на продажу 13 октября (фото: Википедия)
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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) определил октябрь 2026 года ключевым месяцем для возобновления крупной приватизации. В течение месяца планируется провести четыре масштабных аукциона по продаже государственных и санкционных предприятий.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

Главное:

  • Октябрь станет месяцем крупной приватизации – Фонд госимущества проведет четыре аукциона.

  • Серия торгов стартует 13 октября . В этот день выставят "Сумыхимпром", а 19 октября – Одесский припортовый завод.

  • Аукционы на продажу санкционных активов состоятся 20 октября: "Мотордеталь-Конотоп" и Демуринский ГОК будут торговаться одновременно.

  • Годовой план поступлений от приватизации уже выполнен на 63% за счет малой приватизации.

По словам Дмитрия Наталухи, октябрь действительно станет месяцем большой приватизации:

  • 13 октября фонд выставляет на продажу "Сумыхимпром";

  • 19 октябряОПЗ;

  • 20 октября – сразу два санкционных актива, "Мотордеталь-Конотоп" и Демуринский горно-обогатительный комбинат .

Заседания аукционных комиссий по определению точных условий и параметров октябрьских торгов стартовали во второй половине июля.

Глава ФГИУ уточнил, что аукционы по продаже санкционных предприятий сначала будут проходить по системе английского аукциона – то есть исключительно на повышение цены.

Если участники не появятся, первый аукцион будет считаться несостоявшимся и объявят повторные торги – уже на понижение, с начальным дисконтом 50% от стартовой цены.

Минфин и правительство поставили перед ФГИУ задачу обеспечить в 2026 году 2 млрд грн поступлений от приватизации в бюджет.

По словам главы фонда, план уже выполнен на 63% – 1,26 млрд грн удалось получить благодаря малой приватизации.

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Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ