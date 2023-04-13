ФБР звузило коло осіб, яких підозрюють у витоку секретних документів, - CNN

Федеральне бюро розслідувань США наближається до встановлення винних у витоку секретних документів. Воно вже звузило коло підозрюваних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, співробітники ФБР змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними. Наразі правоохоронці працюють над створенням версії для судового переслідування, уточнюють джерела CNN.
"У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи людини, яка стоїть за витоком", - пишуть журналісти.
Співробітники ФБР очікують, що розслідування витоку просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків, яку проводить Пентагон, розповідає один зі співрозмовників видання.
Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.
При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.
Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.
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