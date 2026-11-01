ФБР звинуватила хакерів Північної Кореї у розкраданні 6 млрд доларів з Binance

"Федеральне бюро розслідувань оприлюднить інформацію, яка повідомляє Корейську Народно-Демократичну Республіку про відповідальність за крадіжку віртуальних активів на суму понад 6 мільярдів доларів США з криптовалютної біржі Binance приблизно 29 жовтня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

ФБР звинувачує у зломі біржі хакерів північнокорейського угруповання "TraderTraitor".

Повідомляється, що співробітники федерального бюро спостерігали, як хакери конвертували викрадені активи переважно на блокчейн Ethereum (ETH).

"Очікується, що ці активи будуть відмиватись шляхом конвертації за допомогою DeFi та сервісів миттєвого обміну, готуючи їх до подальших етапів відмивання", - додали в прес-службу ФБР.

У США закликали постачальників віртуальних послуг блокувати транзакції з адресами, які використовують хакери. Список відповідних адрес ФБР опублікувала на своєму сайті.