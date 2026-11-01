ФБР обвинила хакеров Северной Кореи в хищении 6 млрд долларов с Binance

"Федеральное бюро расследований обнародует информацию, сообщающую Корейскую Народно-Демократическую Республику об ответственности за кражу виртуальных активов на сумму свыше 6 миллиардов долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года", - говорится в сообщении.

ФБР обвиняет во взломе биржи хакеров северокорейской группировки "TraderTraitor".

Сообщается, что сотрудники федерального бюро наблюдали, как хакеры конвертировали похищенные активы преимущественно в блокчейн Ethereum (ETH).

"Ожидается, что эти активы будут отмываться путем конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, готовя их к дальнейшим этапам отмывания", - добавили в пресс-службк ФБР.

В США призвали поставщиков виртуальных услуг к блокированию транзакций с адресами, которые используют хакеры. Список адресов ФБР опубликовала на своем сайте.